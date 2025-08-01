На Ставрополье начальника ГАИ отдела «Апанасенковский» обвиняют во взяточничестве

Начальника отдела Госавтоинспекции по Апанасенковскому району подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля 2023 года по июнь 2025 года обвиняемый, совмещая в районе руководящие должности, через своего заместителя требовал от инспекторов постовой службы ежемесячно передавать ему 4 тыс. руб. с полученной зарплаты. За эту сумму начальник не привлекал подчиненных к дисциплинарной ответственности в случае нарушений. Общая сумма взяток составила порядка 2,6 млн руб.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении его заместителя возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Константин Соловьев