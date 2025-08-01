Детские сады в Ставрополе прошли летнюю приемку

В Ставрополе приемку прошли 74 дошкольных учреждения. Специальная комиссия проверила детские сады на готовность к новому учебному году и работе в осенне-зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Критериями оценки готовности были соответствие помещений, зданий и площадок санитарным нормам, организация питания детей, готовность к отопительному сезону, а также работоспособность всех систем оповещения и безопасности.

Из сообщения также следует, что в дошкольных учреждениях № 17 и 77 обновили крышу, в садах № 44 и 71 построили новые прогулочные павильноны. В учреждениях № 1, 5, 29, 44, 71 заменили ограждения по периметру. В детском саду № 12 завершается ремонт пищеблока.

Мария Хоперская