Стоимость квадратного метра в Кировском районе Ростова выросла на 14% в июле

Средняя стоимость квадратного метра в Кировском районе Ростова-на-Дону в июле выросла на 13,7% до 216,3 тыс. руб. по сравнению с июнем. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, в первый месяц лета средняя цена квадратного метра составляла 190,1 тыс. руб. Таким образом, рост составил 26,2 тыс. руб. В Кировском районе работают девять застройщиков, которые возводят 24 новостройки.

Кировский стал единственным районом, где в июле продавались элитные квартиры. Этим объясняется высокая средняя стоимость квадратного метра. Элитное жилье в среднем по району оценивалось в 484,6 тыс. руб. за кв. м.

В целом по Ростову цены на недвижимость в июле показали отрицательную динамику. Средняя стоимость квадратного метра упала на 0,69% до 155,6 тыс. руб. В июне этот показатель составлял 156,7 тыс. руб.

Валентина Любашенко