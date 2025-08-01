В Геленджике на ремонт школ в летний период выделили более 109 млн рублей

На капремонт и благоустройство образовательных учреждений Геленджика в этом году направлено 109,7 млн рублей из краевого и местного бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В школе №1 заменяют систему отопления и ремонтируют санузлы, в школе №3 обновляют холлы и лестничные марши. В четвертой школе ведутся работы в коридорах и санузлах второго этажа, а в пятой - реконструируют фасад и меняют напольное покрытие в спортзале.

Особое внимание уделяется сельским школам: в Адербиевке ремонтируют кровлю, в Марьиной Роще обновляют учебный кабинет, в Дивноморском меняют электропроводку и входную группу. В Михайловском Перевале приводят в порядок спортивную площадку, а в Береговом модернизируют пищеблок и учебные помещения.

За последнее десятилетие в рамках краевой программы поддержки в 12 школах Геленджика было выполнено 19 капитальных ремонтов, причем некоторые учреждения ремонтировались дважды. Эти меры позволяют создавать комфортные условия для обучения детей.