В Геленджике в больнице обновили кабинет компьютерной томоргафии

Глава Геленджика Алексей Богодистов в ходе визита в городскую больницу осмотрел обновленный кабинет компьютерной томографии и пообщался с врачами, недавно переехавшими в Геленджик. Медики признались, что решились на переезд благодаря программе социальной поддержки, предусматривающей миллионные выплаты специалистам, устраивающимся в государственные медучреждения, сообщил мэр Геленджика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

«Уверен, наши новые коллеги по-настоящему полюбят и город, и больницу. Особенно хочу поблагодарить главного врача Сергея Ермакова за активную работу по привлечению кадров. Именно такой командный подход позволяет нам добиваться главного — реального повышения качества и доступности медицинской помощи для жителей Геленджика»,- подчеркнул господин Богодистов.

В городскую больницу Геленджика в рамках нацпроекта «Здравоохранение» также поступил современный компьютерный томограф экспертного класса. Новый аппарат, начавший работу 20 июня, значительно превосходит предыдущий 16-срезовый томограф по возможностям диагностики.