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Пожар перекрыл трассу между Ростовом-на-Дону и Волгодонском

Пожар перекрыл движение на трассе между Ростовом-на-Дону и Волгодонском в Мартыновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По данным ведомства, произошло возгорание сухой растительности вдоль автодороги на площади 5 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли 54 человека и 16 единиц техники.

В МЧС уточняют, что возгорание не несет угрозы населенным пунктам. Из-за сильного задымления полицейские организовали объезд участка дороги.

Константин Соловьев

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