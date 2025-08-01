Пожар перекрыл трассу между Ростовом-на-Дону и Волгодонском

Пожар перекрыл движение на трассе между Ростовом-на-Дону и Волгодонском в Мартыновском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По данным ведомства, произошло возгорание сухой растительности вдоль автодороги на площади 5 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли 54 человека и 16 единиц техники.

В МЧС уточняют, что возгорание не несет угрозы населенным пунктам. Из-за сильного задымления полицейские организовали объезд участка дороги.

Константин Соловьев