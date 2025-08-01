Тренд на нишевые культуры перешел и в ритейл

Ежегодный рост посевных площадей под нишевыми культурами коррелирует с ростом спроса российских покупателей на новые экзотические крупы в рознице, выяснили маркетологи Агрохолдинга «СТЕПЬ». Это подтверждается данными исследований «СТЕПИ» и продаж.

Фото: Агрохолдинг "Степь"

Традиционные для российских полей зерновые культуры теснят масличные, зернобобовые и самые экзотические до сих пор культуры. Например, в прошлом году площади под непривычные до недавнего времени нут и чечевицу выросли, по данным ИРКАР, на 68% по сравнению с 2023 годом. В этом году сбор зернобобовых в России достигнет рекорда за все время — 6,8 млн тонн против 5,4 млн тонн в прошлом году (ИКАР). Горох претендует не только на звание основного драйвера зернобобовых, но и вовсе скоро станет массовой, а не нишевой культурой. Ранее импортируемая культура киноа уже несколько лет выращивается в России, и площади под ней также стабильно растут.

Потребительский спрос на альтернативные традиционной гречке гарниры также показывает рост. Согласно данным «СТЕПИ», полученным в результате исследования, в 2024 году спрос на альтернативные гарниры производства «СТЕПИ» вырос на 24%, на суперфуды — более чем вдвое.

«Специалисты компании связывают рост альтернативных гарниров с укрепившимся трендом на продукты здорового питания и в большей степени — с интересом к новым вкусам, которые представляют нишевые культуры»,— объясняет PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова, комментируя результаты исследования.

Анализ показал, что не первый год также растет спрос на такие крупы, как булгур, кускус и киноа,— по итогам 2024 года рост продаж в компании составил 50%. Рост интереса к суперфудам обеспечили семена чиа, льна и кунжута.

В сервисах доставки на треть растет количество заказов булгура, также возрос потребительский интерес к киноа, которое является наиболее дорогостоящей альтернативной крупой. Тренд на нишевые коррелирует и с заботой россиян о здоровом питании. По статистике Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в 2024 году продажи ЗОЖ-продуктов в торговых сетях в среднем выросли на 15–20%. Отдельные торговые сети зафиксировали рост продаж продукции из категорий ЗОЖ до 40%.

Альтернативные крупы планомерно набирают популярность уже несколько лет. С 2023 года булгур и горох входят в топ-5 самых популярных в России круп. Стимулируют этот рост в основном тренды на здоровое питание, конъюнктура рынка, а также интерес россиян к новинкам на полках. Роскачество зафиксировало, что каждый третий покупатель ищет необычные вкусы и продукты.