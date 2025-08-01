На месте заброшенного БЦ в Пионерском поселке Екатеринбурга построят детский сад

В Пионерском поселке Екатеринбурга на месте заброшенного многоэтажного недостроенного бизнес центра в границах ул. Вилонова – Учителей планируют построить детский сад, сообщили в администрации города. Напомним, территорию в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) осваивает федеральный застройщик «Самолет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее на данной территории недалеко от недостроенного БЦ находились шесть типовых многоквартирных домов. Застройщик расселил 77 семей. На месте старых домов планируется строительство двух башен 31 и 24 этажей с общим подземным паркингом. Окончание работ запланировано на 4 квартал 2027 года.

«Помимо этого, на территории находится многоэтажное недостроенное и заброшенное здание площадью более 32 тысяч квадратных метров, на месте которого запланировано строительство детского сада на 100 мест»,— прокомментировали в администрации.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова, всего в Екатеринбурге с 2022 года инициированы 16 масштабных проектов КРТ. Из них 11 относятся к жилой, а остальные 5 — нежилой застройки. «Важнейшим аспектом каждого реализуемого проекта является включение обязательных мер по строительству новых или реконструкции существующих социально значимых объектов, таких как детские сады, образовательные учреждения и прочие инфраструктурные элементы, необходимые для комфортной жизни населения. Эти обязательства выполняются инвесторами-застройщиками»,– прокомментировал господин Галямов.