В КБР эвакуируют жителей из-за схода селевого потока

В Тырныаузе жителей микрорайона «Герхожан» эвакуируют из-за схода селевого потока в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

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«В связи с угрозой схода селевых масс объявляется эвакуация жителей микрорайона «Герхожан» (Верхний и Нижний). Для людей будет организован транспорт до мест временного размещения»,— говорится в сообщении ведомства.

Власти организовали дополнительные пункты временного размещения (ПВР) в зданиях школ сел Былым и Кенделен. Также ПВР действует в местном лицее.

Наталья Белоштейн