В Темрюкском районе восстановили водоснабжение после масштабной аварии

В Темрюкском районе Краснодарского края восстановили водоснабжение в девяти населенных пунктах после устранения крупной аварии на магистральном водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В 5:10 утра заполнили резервуары, идет наполнение системы. Вода постепенно начинает поступать. К вечеру 1 августа, как и было запланировано, водоснабжение нормализуется»,— рассказал курирующий сферы ТЭК и ЖКХ вице-губернатор региона Евгений Пергун.

Крупные повреждения системы обнаружили 27 июля. Без воды остались поселки Волна Революции, Красноармейский, Ильич, Батарейка, Приазовский, Гаркуша и Береговой, а также станицы Фонталовская и Запорожская.

Днем 30 июля выявили еще два новых повреждения. Специалисты ремонтно-эксплуатационного управления Таманский групповой водопровод с 27 по 30 июля устранили более 20 повреждений на магистральном водоводе МТ-1 диаметром 500 мм, сообщила компания «КубаньВодКомплекс».

Анна Гречко