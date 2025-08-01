Ростовская область снизила продажи пшеницы в 2,6 раза в 2025 году

Сельхозпредприятия Южного федерального округа в январе-июне 2025 года продали немногим более 4 млн т зерновых и зернобобовых культур против 7,7 млн т годом ранее. Соответствующую информацию опубликовал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно отчету ведомства, наиболее значительное снижение на 60% зафиксировано в Ростовской области — 1,5 млн т против 3,6 млн т в 2024 году. Краснодарский край уменьшил поставки на 45% до 1,7 млн т. Калмыкия стала единственным регионом, где показатели практически не изменились по сравнению с предыдущим сезоном.

Ситуация с пшеницей оказалась еще хуже. Ростовская область сократила поставки в 2,6 раза до 1,2 млн т, Краснодарский край — в 1,9 раза до примерно одного млн т. В целом агрохозяйства ЮФО снизили отгрузку пшеницы с 6,1 млн т до 3 млн т.

Рынок подсолнечника показал лучшие результаты — южные агропредприятия продали 799 тыс. т, что составляет 62% к уровню 2024 года.

Запасы зерновых и зернобобовых культур в ЮФО к началу июля составили немногим более двух млн т — менее трети от прошлогоднего уровня. Резервы пшеницы сократились более чем в пять раз до 894,9 тыс. т. Остатки подсолнечника в сельхозпредприятиях оценивались в 63,6 тыс. т — менее 60% от показателя прошлого года.

Валентина Любашенко