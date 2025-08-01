Жители Кубани подали более 400 тысяч заявлений на самозапрет на кредиты

С момента запуска сервиса самозапрета на получение кредитов, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), россияне подали почти 13,8 млн заявлений на установку ограничения и 730 тыс. — на его отмену. Таким образом, на сегодняшний день действующий самозапрет установлен у 12,49 млн человек. Жители Кубани подали свыше 400 тыс. заявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подавляющее большинство граждан — 90,9% от общего числа заявлений — выбрали полный запрет на оформление любых кредитов и займов. Еще 4,3% заявлений касались ограничения исключительно онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях, 1,6% — полного запрета кредитования в МФО, 1,4% — комбинированного запрета онлайн-выдач в банках и кредитования в МФО. Оставшиеся 1,8% приходятся на другие комбинации ограничений.

Наибольшую активность по установке самозапрета продемонстрировали жители Москвы — с начала действия сервиса в столице подано 1,3 млн заявлений на установку ограничений и 45 тыс. — на их снятие. В десятку регионов-лидеров по объему обращений вошли также Московская область (914 тыс. заявлений на установку, 37 тыс. на снятие), Санкт-Петербург (626 тыс. и 23 тыс. соответственно), а также Башкортостан, Свердловская область, Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан, Челябинская и Нижегородская области.

Вячеслав Рыжков