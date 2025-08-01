Директора фирмы в Буденновске подозревают в сокрытии от налогов 28 млн рублей

Руководитель коммерческой фирмы в Буденновске стал фигурантом уголовного дела по факту сокрытия от налогов 28 млн руб. Об этом сообщили в СК СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что с июня 2023 года по апрель 2025 года подозреваемый скрыл более 28 млн руб., которые предназначались для уплаты налогов и сборов. Чтобы «вывести» деньги из оборота, он рассчитывался с партнерами через подконтрольные ему компании. Таким образом, на его счетах эти средства не фигурировали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, предназначенных для налогового взыскания (ч 2 ст. 199.2 УК РФ).

Мария Хоперская