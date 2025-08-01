Специалисты начали косить водоросли и чистить дно Среднего Суздальского озера

Заявления Смольного о комплексной очистке Суздальских озер не разошлись с делом. Как рассказали «Ъ-СПб» очевидцы, специалисты на специальной технике начали косить водоросли и чистить дно Среднего Суздальского озера в районе Большой Озерной улицы, 84.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Чуриков Фото: Андрей Чуриков

Власти Петербурга намерены оздоровить гидросистему озер, на которые оказывают большое влияние климатические изменения и человеческий фактор. Для этого в районе водоемов ликвидируют свалки, отремонтируют гидротехнические сооружения, ликвидируют незаконный сброс сточных вод.

Как ранее писал «Ъ-СПб», в этом году завершится создание масштабной инфраструктуры на Верхнем Суздальском озере, где уже есть прогулочные зоны, скамейки и благоустроенный пляж.

Андрей Маркелов