Специалисты начали косить водоросли и чистить дно Среднего Суздальского озера
Заявления Смольного о комплексной очистке Суздальских озер не разошлись с делом. Как рассказали «Ъ-СПб» очевидцы, специалисты на специальной технике начали косить водоросли и чистить дно Среднего Суздальского озера в районе Большой Озерной улицы, 84.
Фото: Андрей Чуриков
Власти Петербурга намерены оздоровить гидросистему озер, на которые оказывают большое влияние климатические изменения и человеческий фактор. Для этого в районе водоемов ликвидируют свалки, отремонтируют гидротехнические сооружения, ликвидируют незаконный сброс сточных вод.
Как ранее писал «Ъ-СПб», в этом году завершится создание масштабной инфраструктуры на Верхнем Суздальском озере, где уже есть прогулочные зоны, скамейки и благоустроенный пляж.