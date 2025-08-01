В Ростове 19% офисных сотрудников выступают против видеоконтроля на работе

В Ростове-на-Дону 32% сотрудников офисов положительно воспринимают установку камер видеонаблюдения. Это следует из опроса, который провел сервис SuperJob. Он также выяснил, что 43% респондентов нейтрально относятся к видеоконтролю на работе, а 19% этим крайне недовольны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аналитики обратили внимание не только на то, что почти каждый пятый участник опроса выступает против камер в офисе, но и на ярко выраженное гендерное отличие. Так, большинство женщин спокойно относится к видеонаблюдению на работе, тогда как среди мужчин примерно поровну его сторонников и противников.

По данным сервиса, более 60% ростовских компаний установили в своих офисах системы видеонаблюдения и контроля. Такое решение топ-менеджеры объясняют необходимостью обеспечения высокого уровня безопасности сотрудников.

Тимур Валитов