В Сочи завершили прием документов для участия в выборах депутатов горсобрания

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Приморская завершила прием документов от желающих баллотироваться в депутаты городского собрания Сочи второго созыва. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документы для участия в выборах подали 186 кандидатов. 66 из них — самовыдвиженцы. Остальные кандидаты выдвинуты от партий: от «Единой России» в выборах примут участие 50 человек, от «Новых людей» — 19, от ЛДПР — 15, от КПРФ — 13, от «Справедливой России — За правду» — 13, от «Коммунистов России» — 5.

«В территориальной избирательной комиссии продолжается проверка документов, представленных кандидатами. По итогам проведенной проверки будет принято решение о регистрации или об отказе в регистрации»,— цитирует председателя ТИК Приморская Валентину Ткачеву пресс-служба.

Госпожа Ткачева добавила, что с учетом распределения по мажоритарным округам конкуренция в округе составляет от 7 до 17 человек. По результатам голосования в Сочи выберут 50 депутатов.

Выборы депутатов горсобрания Сочи, как и выборы губернатора Краснодарского края, будут проходить в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Дмитрий Холодный