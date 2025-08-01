Продажи недвижимости в Крыму снизились на 20%

Девелоперы фиксируют снижение покупательской активности из-за высоких ставок и ограниченного числа льготных программ. Снижение объемов продаж жилья на крымском рынке по итогам июля 2025 года составило порядка 20% в годовом выражении. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила Марина Морозова, заместитель коммерческого директора ГК «Монолит». По ее словам, основными факторами, повлиявшими на динамику, стали рост ипотечных ставок и сокращение программ с господдержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Интерес со стороны покупателей снизился. Высокая ключевая ставка и ограниченность льготных программ негативно сказываются на доступности жилья»,— отметила госпожа Морозова. В результате активность на рынке продолжает снижаться, что, по ее мнению, способно повлиять на темпы жилищного строительства в регионе.

На текущий момент средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Крыму составляет 160 тыс. руб. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры площадью около 32 кв. м.

По словам Марины Морозовой, при достижении ключевой ставки уровня 15% интерес к приобретению жилья может начать восстанавливаться. «Это приведет к оживлению ипотечного рынка»,— прогнозирует эксперт.

Богдан Кобец