Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие детали уже известны о новом китайском кроссовере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cherry Фото: Cherry

В наше время, когда для продвижения товара изобретены и используются самые экзотические методы, невозможно с точностью сказать, действительно ли это шпионы-блогеры раздобыли секретную информацию, чтобы первыми выложить ее в сеть, или же это сам автопроизводитель организовал утечку, чтобы информационных поводов было не один, а два.

Премьера кроссовера новой китайской марки iCaur была намечена на 1 августа. Но накануне этого события изображения модели iCaur V27, причем как снаружи, так и изнутри, были уже слиты в сеть, а через инсайдеров утекла предварительная информация о технической начинке автомобиля. Нам вся эта информация интересна еще и потому, что принадлежащая компании Chery марка iCaur официально представлена в России, а кроссовер с индексом V27, который 1 августа как раз презентуют в Дубае, появится на нашем рынке в 2026 году.

Это очень большой автомобиль. Кузов у него длиннее, чем у Land Rover Defender 110. Хотя, как утверждают эксперты, мест в салоне все же предполагается пять, а не семь. С «англичанином» машину сравнивают неспроста. Квадратный силуэт, линия остекления, светящиеся «подковы» в фарах — iCaur V27 не просто похож на Defender, он всем своим видом говорит о том, какую именно модель он собирается заместить у нас и на всех других рынках, где бренд официально будет представлен.

Силовая установка у iCaur V27 самая на сегодняшний день перспективная, как считают многие. Это последовательный гибрид, то есть колеса тут вращают электромоторы. И на одном заряде батареи кроссовер может проехать до 200 км. Но, чтобы увеличить автономный запас хода и не зависеть от инфраструктуры зарядных станций, под капотом электромобиля стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который будет при необходимости вращать генератор и пополнять запас электричества в батареях. Предполагается, что кроссовер может быть как моно-, так и полноприводным, а самая мощная версия будет развивать порядка 450 л. с. Более подробная информация будет известна уже на днях, когда состоится официальная премьера iCaur.

Дмитрий Гронский