В Ставрополье с ООО «Нептун» планируют взыскать 7,5 млн рублей за ущерб экологии

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования планирует взыскать с ООО «Нептун» более 7,5 млн руб. за выявили незаконную добычу подземных вод из артезианских скважин в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выяснилось, что ООО «Нептун» добывало подземные воды без лицензии в течение всего 2024 года. За это время предприятие незаконно добыло более 260 тыс. куб. м. воды.

Росприроднадзор направил компании требование о добровольной компенсации вреда. Если средства не поступят в установленные сроки, за ведомством остается право обратиться в суд.

Наталья Белоштейн