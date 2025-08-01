В Сочи завершили прием документов от кандидатов в депутаты Горсобрания

Территориальная избирательная комиссия Приморская завершила прием документов от кандидатов в депутаты городского собрания Сочи второго созыва. Об этом заявила председатель ТИК Валентина Ткачева, сообщает пресс-служба администрации города

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На участие в выборах заявились 186 человек. Из них 50 выдвинуты партией «Единая Россия», 19 — партией «Новые люди», 15 — ЛДПР, 13 — КПРФ, еще 13 — «Справедливой Россией — За правду». Партия «Коммунисты России» выдвинула 5 человек, в порядке самовыдвижения участвуют 66 кандидатов.

Сейчас документы проходят проверку. По итогам рассмотрения будет принято решение о регистрации либо об отказе. Конкуренция по мажоритарным округам составляет от 7 до 17 кандидатов. Всего по результатам голосования в Сочи выберут 50 депутатов.

Выборы губернатора Краснодарского края и депутатов горсобрания Сочи состоятся 12, 13 и 14 сентября.

Анна Гречко