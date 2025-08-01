С начала года в Ростовской области средняя зарплата выросла на 14%
В Ростовской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций с января по май составила 65,5 тыс. руб. Данные следуют из отчета Росстата.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года, рост среднемесячной зарплаты составил почти 14%. При этом размер выплат в мае 2025 года в регионе составил более 68 тыс. руб. (+10,8% в сравнении с маем предыдущего года).
Примечательно, в соседнем регионе – Краснодарском крае – рост показателя с января по май 2025 года оказался на 1% меньше (13%), но размер среднемесячной выплаты превысил 71 тыс. руб.