С начала года в Ростовской области средняя зарплата выросла на 14%

В Ростовской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций с января по май составила 65,5 тыс. руб. Данные следуют из отчета Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года, рост среднемесячной зарплаты составил почти 14%. При этом размер выплат в мае 2025 года в регионе составил более 68 тыс. руб. (+10,8% в сравнении с маем предыдущего года).

Примечательно, в соседнем регионе – Краснодарском крае – рост показателя с января по май 2025 года оказался на 1% меньше (13%), но размер среднемесячной выплаты превысил 71 тыс. руб.

Константин Соловьев