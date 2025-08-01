В сентябре в Екатеринбурге откроются две новые детские поликлиники

В Екатеринбурге в сентябре откроют новые поликлиники — при детской городской больнице №15 и детской городской клинической больнице №9, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Площадь поликлиники ДГБ №15 на Уралмаше составляет 13,7 тыс. кв. м, она сможет принимать до 700 посетителей в смену. На строительство потратили свыше 370 млн руб. В поликлинике ДГБ №9 в Железнодорожном районе строители уже заканчивают отделочные работы и поэтапно сдают готовые помещения. Поликлиника площадью более 7 тыс. кв. м будет способна принимать 500 посетителей за смену.

До конца года на территории Свердловской области откроется еще пять поликлиник для взрослых и детей — Артемовском, Серове, Арамили, Березовском и Реже. Поликлиника в Артемовском откроется в сентябре, остальные находятся на разных стадиях строительства. Суммарно на создание новых поликлиник в регионе потратили 10 млрд руб.: 4,4 млрд руб. выделили из федерального и областного бюджетов, еще 5,6 млрд руб. дополнительно направили из бюджета региона.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил более 235 млн руб. на подготовку врачей для больниц региона. По целевому набору планируется обучить 130 врачей по специальности «Лечебное дело», 45 педиатров, 10 медиков по «Медико-профилактическому делу» и столько же по стоматологов.

Ирина Пичурина