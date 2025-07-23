На подготовку врачей в свердловские больницы направили свыше 235 млн рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил более 235 млн руб. на подготовку врачей для больниц региона. Средства пойдут на обучение по программам специалитета и ординатуры, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Денис Паслер подчеркнул важность профессионализма медицинских работников, включая фельдшеров и медсестер, и сообщил, что по целевому набору планируется обучить 130 врачей по специальности «Лечебное дело», 45 педиатров, 10 медиков по «Медико-профилактическому делу» и столько же по стоматологов. «Поскольку все эти студенты — целевики, они после получения образования гарантированно приедут работать туда, где их ждут уральские пациенты»,— сказал врио губернатора.

В течение пяти лет из областного бюджета будут ежегодно выделяться около 40 млн руб. на подготовку специалистов с высшим образованием для удовлетворения кадровой потребности учреждений здравоохранения региона.

Напомним, по прогнозам на 2025 год общая кадровая потребность в Свердловской области составит 2,1 млн человек. Сфера здравоохранения — в числе тех, где прогнозируется наиболее высокая потребность в кадрах: требуется: на работу в медицине потребуется 131,1 тыс. человек.

Ирина Пичурина