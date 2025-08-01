Аграрии Краснодара намолотили более 75 тысяч тонн пшеницы

В Краснодаре завершилась уборочная кампания пшеницы. По данным городских властей, аграрии собрали более 75 тыс. т зерна, которое в дальнейшем будет направлено на переработку на мукомольные предприятия. Общий объем собранного зерна, включая другие культуры, составил 87,8 тыс. т с площади 12,3 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На втором месте по объему намолота — озимый ячмень, урожай которого превысил 6 тыс. т. Все убранные поля освобождены от соломы и подготовлены к следующей посевной кампании.

Параллельно сельхозпредприятия города продолжают работы по уходу за рисовыми чеками, ведут уборку овощей и плодово-ягодных культур, а также занимаются заготовкой кормов для животноводства.

Муниципальные власти отмечают вклад сельхозпроизводителей в обеспечение продовольственной безопасности региона и сохранение статуса Краснодара как одного из центров аграрного производства Кубани.

Вячеслав Рыжков