Минприроды ищет средства на расчистку реки Подпольная в Ростовской области

Министерство природных ресурсов Ростовской области ведет работу по привлечению дополнительного федерального финансирования для расчистки р. Подпольная, где отмечается низкий уровень воды в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации министерства, в октябре 2024 года, совместно с представителями федеральных органов и администрации Багаевского района, было проведено обследование водоема. В ходе проверки подтвердилась необходимость водохозяйственных мероприятий.

«Учитывая, что средства федерального бюджета, выделенные на расчистку водных объектов на 2025-2027 годы, распределены в полном объеме на первоочередные мероприятия, минприроды региона ведет работу по привлечению дополнительного федерального финансирования для расчистки русла р. Подпольная», — приводятся в сообщении слова представителей министерства.

Валентина Любашенко