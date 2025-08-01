В Ростовской области в ДТП с маршруткой пострадали двое несовершеннолетних

На ул. Садовой в Аксае в ДТП с пассажирским микроавтобусом пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Вечером 31 июля 66-летний водитель рейсового автобусом марки «ГАЗ 64R42» допустил наезд на пешеходов 15 и 14 лет, переходивших проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево относительно движения автомобиля.

В результате ДТП подростки получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн