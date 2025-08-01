Прокуратура утвердила обвинение по первому делу о дропперстве

Прокуратура Северного административного округа Москвы направила для рассмотрения в суд первое уголовное дело о дропперстве. По данным «Ъ», на скамье подсудимых окажется жительница столицы Екатерина Коломиченко. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Как выяснило следствие, фигурантка вышла на мошенников во время поиска подработки в интернете. Кураторы сказали ей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть банковский счет для ИП. После этого обвиняемая передала злоумышленникам логин и пароль от счета.

Преступники использовали ИП для перевода денег. Для этого женщина оформила услугу самоинкассации и пересылала смс-подтверждения для финансовых операций. 8 июля кураторы перевели на ее счет более 10 млн руб.

Женщина признала вину. Она сказала, что пошла на преступление из-за материальных трудностей и скопившихся долгов. За передачу счета фигурантке обещали 25 тыс. руб., однако мошенники перечислили только 5 тыс. руб.

О возбуждении первого дела о дропперстве МВД сообщило 24 июля. Месяцем ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для дропперов. Согласно ему, была дополнена статья за неправомерный оборот средств (ст. 187 УК). Всего за помощь телефонным мошенникам предусматривается лишение свободы вплоть до шести лет.

Подробнее о борьбе с дропперством — в материале «Ъ» «Дропперам затянули кошельки».

Никита Черненко