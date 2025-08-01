Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. У него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба господина Лукашенко.

Переговоры пройдут в формате «один на один». Стороны в неформальной обстановке обсудят развитие отношений двух стран и реализацию совместных проектов. Среди других тем разговора — международная повестка дня и региональная безопасность.

Telegram-канал «Пул Первого» передает, что в Санкт-Петербурге Александра Лукашенко встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее переговоры глав государств анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в июне на саммите ЕАЭС в Минске.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Холодильная обстановка».