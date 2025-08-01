Песков рассказал о темах предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня проведут неформальную встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений»,— сказал господин Песков на брифинге. По его словам, речь пойдет о торгово-экономических связях, реализации союзных проектов и других вопросах.

Помимо этого планируется «глубокий обмен мнениями по международной проблематике». До этого Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в июне на саммите ЕАЭС в Минске.

Подробнее о последней встрече — в материале «Холодильная обстановка».