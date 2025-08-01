В Краснодаре изъяли младенца у матери, находившейся в состоянии опьянения

Сотрудники полиции и представители органов опеки изъяли шестимесячного ребенка у 33-летней жительницы Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщину заметили на ул. Московской в состоянии сильного алкогольного опьянения, при ней находился младенец. Для защиты здоровья ребенка его доставили в медицинское учреждение, где он находится под наблюдением врачей.

По данным полиции, ранее местные жители уже направляли обращения, касающиеся поведения матери. Сейчас ведутся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения.

Анна Гречко