В Краснодаре изъяли младенца у матери, находившейся в состоянии опьянения
Сотрудники полиции и представители органов опеки изъяли шестимесячного ребенка у 33-летней жительницы Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Женщину заметили на ул. Московской в состоянии сильного алкогольного опьянения, при ней находился младенец. Для защиты здоровья ребенка его доставили в медицинское учреждение, где он находится под наблюдением врачей.
По данным полиции, ранее местные жители уже направляли обращения, касающиеся поведения матери. Сейчас ведутся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения.