В Ростовской сливочное масло подорожало на 0,2% за неделю

Ростовстат опубликовал данные о ценах на продукты питания в регионе. Средняя стоимость куриного мяса (охлажденного и замороженного) в Ростовской области составила 219,6 руб./кг. Информация об этом содержится на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее высокие цены на курятину зафиксированы в Волгодонске — 227,6 руб./кг, Таганроге — 226,4 руб./кг и Ростове-на-Дону — 219,4 руб./кг. Самая низкая стоимость отмечена в Миллерово — 209,1 руб./кг. По сравнению с предыдущей неделей цены на куриное мясо остались без изменений.

Сливочное масло в среднем по региону стоит 1,07 тыс. руб./кг. За отчетный период его стоимость выросла на 0,2%, тогда как неделей ранее наблюдалось снижение на 0,2%. Самые высокие цены на масло — в Ростове-на-Дону (1,098 тыс. руб./кг), Волгодонске (1,092 тыс. руб./ кг) и Таганроге (1,06 тыс. руб./кг). Наиболее доступное масло продается в Сальске — 1,04 тыс. руб./кг.

Среди других продуктов наибольший рост цен показала свинина — на 0,9 %. Полукопченые и варено-копченые колбасы, а также фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,5 %. Вареные колбасы и маргарин выросли в цене на 0,3 %.

Одновременно ряд товаров подешевел. Наибольшее снижение коснулось яиц — на 1,1 %. Баранина, сахар, макаронные изделия и рис стали дешевле на 0,3 %. Ультрапастеризованное молоко, творог и черный чай снизились в цене на 0,1 %.

Валентина Любашенко