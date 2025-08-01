Более 3 тыс. кандидатов выдвинуто на выборах в Красноярском крае

В Красноярском крае завершилась процедура выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. По данным избирательной комиссии региона, всего был выдвинут 3031 кандидат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В выборах намерены принять участие девять партий. В их числе «Единая Россия» (ЕР), «Зеленые», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Родина», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Яблоко». Наибольшее число кандидатов у ЕР (935) и ЛДПР (564), наименьшее — у «Яблока» (восемь) и «Зеленых» (16).

202 человека выдвинули свои кандидатуры сами.

Как писал «Ъ-Сибирь», голосованием 14 сентября в Красноярском крае завершатся 35 кампаний муниципального уровня. 28 из них — выборы первых созывов муниципальных округов, созданных в результате краевой реформы местного самоуправления.

По данным крайизбиркома, к 9:00 1 августа было зарегистрировано 465 кандидатов. Прием документов для регистрации завершится в 18:00 4 августа.

Валерий Лавский