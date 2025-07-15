Реформа пройдет проверку выборами

В сентябре в Красноярском крае предстоит избрать представительные органы власти в только что созданных муниципальных округах. Реформа местного самоуправления (МСУ) в регионе, которая привела к созданию округов, на ряде территорий вызвала недовольство местных жителей, в первую очередь, из-за слияния районов. Оппозиционные партии в ходе избирательной кампании будут использовать недовольство, но, по мнению политологов, радикально повлиять на результаты голосования в масштабах края оно не сможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реформа местного самоуправления может повлиять на настроения избирателей на муниципальных выборах в Красноярском крае

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Реформа местного самоуправления может повлиять на настроения избирателей на муниципальных выборах в Красноярском крае

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Голосованием 14 сентября в Красноярском крае завершатся 35 кампаний муниципального уровня. 28 из них — выборы первых созывов муниципальных округов, созданных в результате краевой реформы МСУ. 8 июля региональное отделение «Единой России» (РО ЕР) провело конференцию по выдвижению кандидатов.

«Необходимо победить и укрепить позиции партии в регионе. Результат зависит от готовности ответить на вызовы, конкурентоспособности, а главное — возможности выполнить программные цели»,— заявил на ней губернатор, секретарь РО Михаил Котюков.

Одним из таких вызовов и станет муниципальная реформа. Напомним, в мае законодательное собрание региона по инициативе губернатора приняло закон «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Он ликвидировал самостоятельные муниципалитеты сельского уровня, а также в целом ряде случаев изменил административные границы, объединив существовавшие ранее районы и города. Согласно закону, количество депутатов в представительных органах власти новых округов в зависимости от численности населения составит от 30 до 35. Их будут избирать в мажоритарных округах (18-20 мандатов) и по партийным спискам (12-15).

Как писал «Ъ-Сибирь», быстро проведенная реформа вызвала недовольство со стороны жителей ряда территорий. Прежде всего, тех районов, которые были присоединены к соседним. Оно вылилось в видео- и письменные обращения инициативных граждан в различные органы власти с просьбами отказаться от реформы или, как минимум, от слияния районов. Сохраняющееся недовольство скажется на содержании предвыборных программ оппозиционных партий. В краевом парламенте против реформы голосовали депутаты от КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП).

По наблюдению секретаря комитета по идеологии и пропаганде регионального отделения (РО) КПРФ Алексея Слонова, сегодня полного понимания содержания реформы нет даже у глав некоторых администраций на местах.

«В процессе подбора кандидатов (в депутаты окружных советов.— «Ъ») очень интересные люди стали к нам приходить, которые не напрямую были в “Единой России”, но являлись действующими депутатами, и, разочаровавшись в действиях партии власти, теперь решили попробовать с нами»,— рассказал он «Ъ-Сибирь».

Господин Слонов отметил, что КПРФ в ходе кампании будет учитывать специфику ситуации в разных округах. «Кто-то рад, что реформа произошла. Например, в поселке Минино, который присоединили к Красноярску. Но Кузнецово, может, тоже хотело к Красноярску, но его присоединили к Сосновоборску. Город Бородино и Рыбинский район объединили, и центр округа перенесли в Бородино, хотя по численности жителей Рыбинский район больше. Там хотят вернуть центр муниципалитета»,— привел он примеры такой специфики.

Краевую конференцию по выдвижению кандидатов РО КПРФ провело 12 июля. В тот же день аналогичный форум провело реготделение ЛДПР, которое выбрало «защиту местного самоуправления от разрушительных реформ» в качестве одного из пяти основных направлений предвыборной кампании. По мнению координатора РО Алексея Бойкова, реформа МСУ станет «ключевым фактором» в ряде территорий. В их числе он назвал созданные Дзержинско-Тасеевский и Балахтинско-Новоселовский округа, территорию бывшего Пировского округа, включенного в состав Казачинского округа. «В рамках этой кампании мы должны понимать, что партия власти у себя из-под ног выбила свою платформу, свою сетку в виде сельских депутатов. Потому что, как правило, муниципальная избирательная кампания ЕР строилась на этих ячейках. Можно сказать, что этой реформой она выстрелила себе в ногу»,— сказал господин Бойков «Ъ-Сибирь».

«Муниципальная реформа вызвала значительный негатив среди населения и, в первую очередь, это не ликвидация сельского уровня МСУ, а именно объединение ряда территорий»,— считает заместитель председателя совета РО СРЗП Александр Лымпио.

По его словам, кандидаты от партии также намерены поднимать эту проблему в ходе избирательной кампании.

Политический консультант Алексей Аксютенко, оспоривший закон о МСУ в краевом суде, полагает, что отношение жителей края к реформе принципиально не повлияет на исход сентябрьских выборов. «Учитывая, что политический ландшафт в Красноярском крае практически выжжен, никаких особенных проблем “Единая Россия” даже после того как краевые чиновники вытерли о мнение жителей края ноги, не получит… Интерес к политике в регионе у обычных жителей падает, люди понимают бессмысленность участия в политических процессах, и на этом фоне административно регулируемая кампания партии власти традиционно даст результаты»,— объяснил он свой прогноз «Ъ-Сибирь». По его мнению, только либерал-демократы могут попробовать использовать вызванные реформой протестные настроения, но «у ЛДПР катастрофически не хватает кандидатов».

«Фактор муниципальной реформы, безусловно, скажется на ходе кампании. Наверняка протестные настроения в упраздняемых реформой районах вырастут. Но с учетом слабости оппозиционных партий в регионе вряд ли этот фактор помешает ЕР выиграть выборы»,— полагает и политолог Александр Чернявский.

По данным избирательной комиссии Красноярского края, прием документов на регистрацию кандидатов на муниципальных выборах продолжится до 30 июля.

Валерий Лавский