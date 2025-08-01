В Ростовской области более 90 км трассы М-4 «Дон» отремонтируют к 2027 году

В Ростовской области работы по реконструкции трассы М-4 «Дон» с 933-го по 1024-й км завершатся в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об участке, проходящем по территории Каменского, Красносулинского и Октябрьского районов, а также Каменска-Шахтинского и Шахт.

Строители расширят трассу до шести полос. На данном этапе работ на участке сохранится то же количество полос движения для удобства водителей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что власти Ростовской области отказались от строительства второго этапа автодороги «Западная хорда» по концессии. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Концессионное соглашение с компанией АО «Западная хорда Ростов» было подписано в 2023 году. Согласно договору, Ростовская область с 2026 по 2038 годы на строительство Западной хорды обязалась выплатить 17,9 млрд руб.

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Наталья Белоштейн