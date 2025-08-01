В Сочи загрузка объектов размещения достигла 90%

По данным на 1 августа, в Сочи загрузка коллективных средств размещения достигла 90%. Как сообщила пресс-служба администрации города, на курорте одновременно находятся порядка 190 тыс. туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

С начала 2025 года Сочи принял около 4,6 млн гостей, из них порядка 2,7 млн — в период с мая по июль.

«В соответствии с анализом бронирования номерного фонда на период августа и сентября мы прогнозируем сохранение турпотока прошлого года»,— цитирует главу Сочи Андрея Прошунина пресс-служба.

Мэр отметил, что на сентябрь—октябрь забронировано 60% номерного фонда. Этому способствовали специальные предложения от 50 крупнейших отелей в виде преференций для семей с детьми и тех, кто бронирует номера заранее.

Андрей Прошунин добавил, что в текущем курортном сезоне количество отелей, работающих по системе «все включено», увеличилось на пять объектов — до 19.

Дмитрий Холодный