Суд в Ростовской области может запретить деятельность молочного производства

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора направили в суд материалы для запрета производства молочной продукции индивидуальному предпринимателю. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

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По информации специалистов, с апреля 2024 года по июнь 2025 года исследованиями выявляли фальсификации продукции растительными жирами, а также добавки растительных масел и жиров на растительной основе. При содействии прокуратуры ведомство привлекало предпринимателя к административной ответственности, а также признали 45 деклараций качества недействительными.

Однако производитель не выполнил предписания и продолжал выпускать в оборот фальсифицированную молочную продукцию. Россельхознадзором возбуждено административное дело по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение законного предписания в установленный срок).

«Материалы дел о многочисленных фактах нарушений технических регламентов, допущенных производителем, направлены в суд для рассмотрения вопроса о запрете производства молочной продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев