«Выносить постановление о наказании в любом случае будет суд»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за экстремистские запросы в поисковиках. Закон также предусматривает штрафы за рекламу VPN-сервисов. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Филиала №78 г. Краснодара Анастасия Усенко пояснила «Ъ-Кубань», какие материалы считаются экстремистскими, и кто будет за них наказывать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Усенко

Фото: предоставлено автором Анастасия Усенко

Фото: предоставлено автором

«В Кодекс об административных нарушениях (КоАП) добавят статью 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете “заведомо экстремистских материалов”, предусматривающую штрафы для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Вопрос в том, что подразумевается под экстремистскими материалами.

Статья 13.53 отсылает нас к ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 N 114-ФЗ, а именно к пункту 3 статьи 1. Пункт 3 этой статьи относит к экстремистским материалам предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности. Сюда, в том числе, относятся труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала). Кроме того, это выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство, либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Если материалы не содержатся в перечне, а человека привлекут к административной ответственности, то должна быть проведена соответствующая экспертиза — являются ли они экстремистскими или нет.

Также статья 14.3 КоАП РФ будет дополнена частью 18, которая будет предусматривать ответственность за распространение рекламы VPN. Административная ответственность для граждан предусмотрена в размере от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. Но сам факт использования VPN гражданами не будет являться административным правонарушением.

Непонятно, кто будет заниматься привлечением к ответственности. В Кодексе об административных нарушениях этот механизм не прописан. Контролировать выполнение закона в части VPN, очевидно, будет Роскомндазор. Что касается экстремистских материалов, то, скорее всего — специальное подразделение полиции. Очевидно, будет прописана ведомственная инструкция, которая будет регламентировать порядок привлечения к ответственности. Рассматривать и выносить постановление о наказании в любом случае будет суд».