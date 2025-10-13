Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

14 октября в 19:00 пройдет заключительное мероприятие осеннего цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) о социальном государстве, прогнозировании и доверии на рынках. Перед манипуляциями и пузырями могут оказаться уязвимы любые инвесторы. Предправления Московской биржи Виктор Жидков, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, ректор РЭШ Антон Суворов и профессор школы Максим Буев будут разбираться в причинах эффективности социальной инженерии и доступных механизмах регулирования.

Все дискуссии можно будет посмотреть в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в любой из сессий, присылайте свои вопросы спикерам по темам через форму обратной связи.