Экономические прогнозы: кто формирует ожидания?

8 октября в 19:00 пройдет второе мероприятие осеннего цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) о социальном государстве, финансовых иллюзиях и прогнозировании. Ожидания профессионалов часто не сбываются, зато происходит то, чего никто не ждал. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин поговорит о влиянии прогнозов на поведение бизнеса и потребителей с профессорами РЭШ Олегом Шибановым и Маратом Салиховым.

