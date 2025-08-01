С начала купального сезона на Дону утонули пятеро детей

В Ростовской области с начала купального сезона утонули 21 человека, среди которых — пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Так, 31 июля в Белокалитвинском районе утонул 41-летний мужчина. Трагедия произошла в СНТ «Пионер».

Звонок спасателям поступил от очевидцев. Трое мужчин отдыхали на левом берегу Северского Донца. Когда они пошли купаться, один из товарищей нырнул и обратно уже не вынырнул. Друзья попытались его найти в воде, но поиски не дали результата.

Только через два часа тело погибшего извлекли спасатели Белокалитвинского района.

Наталья Белоштейн