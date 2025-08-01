Рубио прокомментировал конфликт Трампа и Медведева в интернете

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал недавнюю перепалку в интернете между президентом США Дональдом Трампом и зампредом Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. В интервью Fox News господин Рубио выразил сомнение в том, что заявления господина Медведева отражают официальную позицию России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

«Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который произносит подстрекательские вещи. Тем не менее, я считаю, что это не повлияет на ситуацию»,— отметил госсекретарь.

Господин Рубио также напомнил, что Дмитрий Медведев был президентом России с 2008 по 2012 год, после чего пост занял Владимир Путин. Он уточнил, что господин Медведев не участвовал в официальных переговорах и встречах нынешней администрации США с российской стороной.

Конфликт между политиками началась после того, как господин Трамп выдвинул Москве ультиматум, требуя договориться о мире на Украине в течение 10–12 дней. В ответ господин Медведев назвал эти условия «шагом к войне». Американский лидер назвал соперника «несостоявшимся бывшим президентом» и призвал его «следить за словами». Зампред Совбеза, в свою очередь, намекнул на опасность «мертвой руки» — системы ядерного сдерживания России.

Подробнее об ультиматуме Вашингтона — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».