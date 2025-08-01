На Дону перед судом предстанет обвиняемый в смерти пассажира водитель катера

Волго-Донская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, подозреваемого по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, в декабре 2024 года в Азовском районе водитель судна «Касатка 610» без удостоверения и регистрации транспорта совершил опасный маневр, из-за чего один из пассажиров упал в реку и утонул.

Уточняется, что максимальное наказание по инкриминируемой статье – пять лет лишения свободы.

Константин Соловьев