Над акваторией Черного моря сбили четыре беспилотника

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 60 украинских беспилотников над семью регионами страны и акваториями двух морей, четыре из них – над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В течение ночи с 23:30 31 июля до 04:10 1 августа российские системы ПВО отражали массированную атаку беспилотников. Операция по их перехвату продолжалась с 23:30 до 04:10 по московскому времени.

Основной удар пришелся на Белгородскую область, где было нейтрализовано 31 воздушное средство. Над Ростовской областью сбили 12 аппаратов, а над Краснодарским краем - пять. Черноморское направление защитили от четырех дронов.

Менее интенсивные атаки зафиксированы в центральных регионах: три БПЛА уничтожили над Воронежской областью, два - над Липецкой, и еще два над Тульской. Один беспилотник перехватили в акватории Азовского моря.

Как сообщили в Минобороны, все перехваченные объекты относились к беспилотникам самолетного типа. Воздушная оборона страны успешно справилась с ночной угрозой.