Ростов сохранил первенство по арендным ставкам на юге

Ростов-на-Дону вышел на первое место среди крупных городов Южного федерального округа по уровню арендных ставок на жилые помещения, несмотря на снижение стоимости аренды за последний год. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в последнем аналитическом отчете компании «Дом.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации аналитиков, с начала апреля по конец июля 2025 года в крупных российских городах наблюдался значительный рост количества объявлений об аренде квартир. В Ростове-на-Дону было размещено около 2,4 тыс. таких предложений. Это количество оказалось на 2% ниже, чем в первом квартале текущего года, однако превысило показатели аналогичного периода 2024 года почти вдвое — на 129%.

При этом активность потенциальных арендаторов по просмотру объявлений изменилась: за год число просмотров сократилось на треть, однако по сравнению с первым кварталом 2025 года этот показатель вырос на 19%, что говорит о переменчивом спросе.

Средняя цена аренды жилых помещений в Ростове к июню составила примерно 35 тыс. руб. в месяц. Этот показатель оказался на 3% ниже уровня предыдущего квартала и на 6% ниже аналогичного периода прошлого года. В сравнении с другими крупными российскими городами средняя стоимость аренды по стране удерживается на уровне около 32,2 тыс. руб.

Валентина Любашенко