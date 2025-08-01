В Ростовской области выявлены нарушения при перевозке колбасных изделий

В Ростовской области нашли нарушения при транспортировке мясных паштетов и колбасных изделий. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Установлено, что ветеринарным специалистом Таганрогской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных на площадке предпринимателя оформлены электронные сопроводительные документы на готовую мясную продукцию — паштет печеночный, вареные колбасные изделия — в количестве более двух т. Однако, при оформлении документов указывался некорректный регистрационный номер транспортного средства, перевозившего товар, что является нарушением требований действующего законодательства.

На основании установленных фактов ветеринарному специалисту в ФГИС «ВетИС-Паспорт» выдано предупреждение. Предпринимателю направлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, информация направлена в адрес управления ветеринарии для принятия соответствующих мер реагирования в рамках компетенции.

Валентина Любашенко