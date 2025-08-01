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Главы городов «тюменской матрешки» вошли в топ-10 лучших мэров России

Мэры центров регионов «тюменской матрешки» вошли в десятку лучших глав городов России. Результаты исследования за апрель-май опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

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Максим Афанасьев

Максим Афанасьев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Алексей Титовский

Алексей Титовский

Фото: пресс-служба администрации Салехарда

Максим Ряшин

Максим Ряшин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Максим Афанасьев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Алексей Титовский

Фото: пресс-служба администрации Салехарда

Максим Ряшин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Глава Тюмени Максим Афанасьев занял седьмое место, мэр Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Алексей Титовский оказался на девятом. На 16 строчку в рейтинге опустился глава Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) Максим Ряшин. Эксперты «Национального рейтинга» констатируют усиление информационной кампании, направленной против него, в частности, публикации о его якобы скорой отставке после отпуска. В мэрии информацию опровергают, а у экспертов однозначной позиции по этому вопросу нет.

Всего в рейтинг попало 88 мэров со всей страны. Первые пять мест в рейтинге достались главам Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Грозного.

Напомним, к концу прошлого года главы городов «тюменской матрешки» также вошли в десятку лучших. Максим Афанасьев занял четвертую строчку рейтинга, на шестом месте оказался Максим Ряшин, на седьмом — Алексей Титовский.

Ирина Пичурина

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