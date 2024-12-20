Главы уральских городов вошли в топ-10 лучших мэров России

Трое глав городов Уральского Федерального округа (УрФО) вошли в десятку рейтинга лучших мэров России, следует из списка на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава Тюмени Максим Афанасьев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Глава Салехарда Алексей Титовский Фото: Страница во "ВКонтакте" администрации Салехарда Следующая фотография 1 / 3 Глава Тюмени Максим Афанасьев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Глава Салехарда Алексей Титовский Фото: Страница во "ВКонтакте" администрации Салехарда

Мэр Тюмени Максим Афанасьев занял четвертую строчку рейтинга, уступив главам Москвы, Казани (Татарстан) и Грозного (Чечня). На шестом месте оказался глава Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) Максим Ряшин, за ним следует мэр Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Алексей Титовский. Всего в рейтинг состоит из 88 глав российских городов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов занял 18 место.

Как отметил «Центра поддержки общественных и гражданских инициатив» (ЦПОГИ) Антон Чаблин, главы Тюмени особенно часто в будущем получают более высокие посты. «Самым, конечно, удачным в году примером перехода наверх был Руслан Кухарук, который возглавил после Тюмени ХМАО. Вообще, должность "мэр Тюмени" оказалась за последние годы особенно значимой в политической конфигурации: ранее ее занимали Сергей Собянин и Владимир Якушев, ставшие, соответственно, мэром Москвы и вторым человеком в "Единой России". Так что, думаю, к нынешнему главе Тюмени Максиму Афанасьеву стоит приглядеться особо»,— считает эксперт.

Напомним, в июне депутаты Тюменской городской думы избрали главой Тюмени мэра Тобольска Максима Афанасьева. Его кандидатуру поддержал 31 из 32 депутатов, присутствующих на заседании.

Ирина Пичурина