Первые эскизы будущей школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани опубликовали в сети. Ими поделилась казанский архитектор Елена Валеева в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Опубликованы эскизы школы Алины Загитовой в Казани Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой Следующая фотография 1 / 3 Опубликованы эскизы школы Алины Загитовой в Казани Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой Фото: Telegram-канал архитектора Елены Валеевой

В здании планируют разместить тренировочные залы с тренажерами для отработки разных элементов катания, два зала хореографии, зал кардио, зал для групповых занятий, раздевалки, а также каток.

Проект еще не прошел межведомственную комиссию и не получил согласования, поэтому еще может быть видоизменен, отметила Елена Валеева.

«К слову, мы не знаем, дошли ли эскизы до Алины Загитовой», — написала она.

Ранее сообщалось, что школу Алины Загитовой по фигурному катанию планируют построить на месте футбольного стадиона «Водник».

Площадь участка школы составит 15,3 тыс. кв. м. Спортивная школа будет расположена на ул. Портовой, 2.

Дарья Сайфиева