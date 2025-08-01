Рэп, байдарки или глина

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить бесплатный мастер-класс по гончарному делу, побывать на концертах рэперов или стать участником сплава на байдарках. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов»



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы «Моя Мишель»

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Выступление группы «Моя Мишель»

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

1 августа в 19:30 в пространстве Roof Live состоится концерт «Линда х Маша и Медведи». В этот вечер творческие миры двух известных исполнителей пересекутся в Ростове-на-Дону на крыше галереи «Парк». Поклонники услышат хиты и новые песни.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+).

1 августа в 22:00 в загородном клубе Embargo выступит рэпер Леша Свик. Он прославился в 2017 году с песней «Я хочу танцевать». По итогам 2018 года сразу две песни исполнителя в аранжировке битмейкера Николая Дубровина вошли в топ-30 популярных треков года.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+).

2 августа в 19:00 на танцполе клуба «Мед» выступит Hofmannita. Ее называют самой эпатажной рэп-исполнительницей России. Бывшая участница реалити-шоу «Пацанки» телеканала «Пятница». Блогер и автор нескольких музыкальных альбомов.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+).

3 августа в 19:30 на площадке Roof Live состоится концерт группы «Моя Мишель». Этот коллектив был создан 16 лет назад в Благовещенске. В своем творчестве группа использует стили синти-поп и поп-рок. Основателем, автором песен и вокалисткой группы является Татьяна Ткачук.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+).

Вверх

Какие спектакли посетить

1 августа в 15:00 и 2 августа в 18:30 на сцене Театра кукол им. Былкова — спектакль «Вий или Три ночи для Хомы». Сцена делится на три плана. На крупном играют актеры, на среднем — персонажи-куклы, на третьем плане — пейзажи, которые зритель видит «как будто со стороны, вдалеке». Это план воспоминаний. В спектакле задействованы планшетные куклы разных размеров и артисты в масках.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы комедии «Мой папа — медведь». Маше исполнилось 11 лет, и она совсем не хочет взрослеть. На выходные девочка едет с папой в небольшой домик в лесу. Но однажды вместо отца из леса возвращается медведь. Маше предстоит укротить зверя и вернуть папу.

Стоимость билетов — от 270 руб. (6+)

Еще одна премьера — фэнтези «Рыжая Соня». Она — последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Войска императора Дрейгана берут Соню в плен и делают из нее участницу зрелищных и жестоких боев. Для того, чтобы обрести свободу, воительница должна пройти суровые испытания.

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Для любителей хоррора — фильм «Одно целое». После переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением: их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Им предстоит раскрыть тайну места прежде, чем они сольются в одно тело.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

2 августа с 8:00 состоится сплав на байдарках в рамках проекта «Ку-куха поехала». По словам организаторов, это насыщенное приключение для любого вида подготовки и возможность понаблюдать за птицами, дикими растениями и красотой окружающей природы. По пути будет остановка с приготовлением ухи.

Стоимость участия — 4000 руб. (16+).

2 августа в 13:00 в Мастерской художественного стекла Игнатовых — экскурсия-выставка. Гостям расскажут о тонкостях стеклодувного мастерства и покажут, как из вязкой массы рождаются хрупкие шедевры.

Стоимость билетов — 850 руб. (6+).

3 августа в 17:00 в Ростовской Арт-школе состоится открытый урок по гончарному делу. Мастера предложат участникам поработать за гончарным кругом, сделать из глины «пару» (кружечку/блюдце или миску/ тарелку).

Вход — бесплатный (16+).

Вверх