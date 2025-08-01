В Ростове в выходные дни ожидается усиление жары до +39°С

В донской столице в предстоящие выходные ожидается повышение температуры воздуха до+39°. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

В пятницу днем ожидается переменная облачность, +33...+35°С. Ветер западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью — ясная погода, температура +22...+24 °С. Атмосферное давление в пределах нормы.

В субботу, 2 августа, в течение суток ожидается ясная и жаркая погода с дневными температурами +37...+39°C при слабом ветре. Ночью +22...+24°C.

В воскресенье уже вечером возможны небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, +32...+34°C, вечером пойдет дождь, и температура понизится до +24...+26°C при восточном умеренном ветре.

Наталья Белоштейн